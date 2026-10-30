ЕС и Канада договорились о более тесном партнерстве, не предусматривающем членства в Евросоюзе

Европейский Союз и Канада на совместном саммите в Монреале запустили новый формат партнерства – "Альянс ЕС-Канада ради будущего", целью которого является создание общего пространства процветания и экономической безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление саммита, опубликованное пресс-службой Еврокомиссии.

Лидеры ЕС и Канады в пятницу объявили о создании формата "Альянс за будущее", который будет основываться на принципе взаимности в промышленных секторах, где обе стороны договорились углубить стратегическое сотрудничество, а также построить более интегрированные и устойчивые цепочки поставок на рынках.

Формат предусматривает еще более активное партнерство в сфере внешней политики и политики безопасности. Речь идет о сотрудничестве в сферах международного мира и кризисного управления, санкций, оборонной промышленности, морской безопасности, космической безопасности, гибридных угроз и устойчивости.

Отмечается, что ЕС и Канада сосредоточатся на общих приоритетах, начиная со стран соседства ЕС ––Украины, Молдовы и государств Западных Балкан, и заканчивая Индо-Тихоокеанским регионом, Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном.

Стороны выразили готовность продолжать диалог по ключевым сферам сотрудничества в рамках регулярных саммитов, совместных министерских комитетов и комиссий.

Кроме того, к следующему саммиту ЕС-Канада в следующем году будет определена концепция еще более тесного партнерства Канады с блоком, которая не предусматривает полного членства.

Отметим, что в совместном заявлении саммита не использована формулировка об ассоциированном членстве для Канады.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале вновь упомянула о возможности предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС.

Ранее стало известно, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.