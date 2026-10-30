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У Польщі відреагували на публікацію про прохання США пом’якшити тон у висловлюваннях щодо РФ

Новини — П'ятниця, 30 жовтня 2026, 20:43 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про прохання США до низки країни пом’якшити тон у висловлюваннях щодо РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сікорського наводить Polsat News.

Агентство Reuters повідомило, що представники Пентагону зверталися до деяких союзників по НАТО з проханням пом’якшити висловлювання щодо загрози з боку Росії.

Ці пропозиції, як повідомляється, були направлені, зокрема, Литві, Латвії та Естонії, а передавав їх, зокрема, Елбрідж Колбі.

Сікорський, відповідаючи на запитання про ці повідомлення, послався на російський обстріл залізничного вокзалу в Дніпрі.

"Я б хотів, щоб хтось пояснив мені, як слід реагувати на вбивство понад десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці на вокзалі в Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій, як не протестувати проти цієї агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів?", – запитав глава польської дипломатії.

Як відомо, агентство Reuters повідомило, що представники Пентагону звернулися до Литви та кількох інших країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

У відповідь на це глава литовського Міноборони Робертас Каунас заявив, що не має інформації про таке прохання, та наголосив, що Литва ґрунтує свої заяви щодо Росії на фактах.

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Польща США Росія
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