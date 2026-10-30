У Литві відповіли на повідомлення про прохання Пентагону щодо РФ: "Констатуємо факти"

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що протягом останніх тижнів представники Пентагону начебто звернулися до кількох країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

Про це він сказав у п’ятницю, 30 жовтня, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Після того, як інформаційне агентство Reuters повідомило, що представники Пентагону звернулися до Литви та кількох інших країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії, Каунас заявив, що не має інформації про таке прохання, та наголосив, що Литва ґрунтує свої заяви щодо Росії на фактах.

"Ми завжди висловлюємося, спираючись на факти. Якщо в повітряний простір влітає російський дрон, ми говоримо, що влітав російський дрон. Якщо в повітряний простір влітає український дрон, ми говоримо, що це український дрон через війну, яку розв’язала Росія", – сказав він.

Також він зазначив, що Литва не має наміру "нікого провокувати".

"Ми не маємо наміру нікого провокувати та жодним чином не намагаємося цього робити. (...) Ми констатуємо факти й будемо це робити й надалі", – наголосив міністр.

Каунас додав, що не має інформації про те, чи дійсно запити США були передані Литві.

Варто зауважити, що нещодавно глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

А Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.

У Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав. У нових урядових рекомендаціях кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів води у пляшках та харчі на три дні.