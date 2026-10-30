В Польше отреагировали на публикацию о просьбе США смягчить тон в высказываниях в адрес РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о просьбе США к ряду стран смягчить тон в высказываниях в адрес РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сикорского приводит Polsat News.

Агентство Reuters сообщило, что представители Пентагона обращались к некоторым союзникам по НАТО с просьбой смягчить высказывания об угрозе со стороны России.

Эти предложения, как сообщается, были направлены, в частности, Литве, Латвии и Эстонии, а передавал их, в частности, Элбридж Колби.

Сикорский, отвечая на вопрос об этих сообщениях, сослался на российский обстрел железнодорожного вокзала в Днепре.

"Я бы хотел, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как следует реагировать на убийство более десятка пассажиров, например, сегодня утром на вокзале в Днепре. Как вежливо реагировать на бомбардировки городов, на применение баллистических ракет против теплоэлектростанций, как не протестовать против этой агрессивной войны, которая уже унесла более миллиона жизней?", – спросил глава польской дипломатии.

Как известно, агентство Reuters сообщило, что представители Пентагонаобратились к Литве и нескольким другим странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России.

В ответ на это глава литовского Минобороны Робертас Каунас заявил, что не располагает информацией о такой просьбе, и подчеркнул, что Литва основывает свои заявления в отношении России на фактах.