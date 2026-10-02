Ексканцлер Шредер, якого Путін просував у перемовники від ЄС, отримав посаду в Росії

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер буде займатися "супроводом стратегічного розвитку" бізнесу мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

Про це повідомили РБК у компанії, передає "Європейська правда".

Як заявили у компанії, загальні збори учасників ТОВ "Гіперглобус" призначили Шредера членом наглядової ради компанії й він буде супроводжувати "стратегічний розвиток" мережі в Росії.

Стверджується, що ексканцлер Німеччини буде брати участь у загальному керівництві та сприятиме "довгостроковому плануванню діяльності" компанії на російському ринку.

Власник ТОВ "Гіперглобус" та акціонер глобальної компанії Globus Holding GmbH & Co Томас Брух пояснив, що призначення Шредера продиктовано "необхідністю посилення експертної підтримки".

За його словами, досвід ексканцлера в політичному та економічному житті Росії дозволить компанії дотримуватися "підходу, орієнтованого на діалог".

Сам Шредер, як стверджується, наголосив на важливості підтримання економічних зв’язків та інвестицій у Росії. Зокрема він виділив сектор забезпечення продовольством як фундаментальну сферу співпраці.

"Саме в кризові часи ці зв’язки особливо важливі: вони дають змогу слухати одне одного та знаходити шляхи в майбутнє", – сказав він.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Нагадаємо, очільник Кремля Владімір Путін запропонував Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

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