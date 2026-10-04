"Предательство Европы и собственной страны": в Германии возмутились новой работой Шредера в РФ

Ряд политиков и экономистов Германии раскритиковали назначение бывшего канцлера Герхарда Шредера на одну из руководящих должностей в сети гипермаркетов Globus в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В частности, депутат Бундестага и эксперт правящего Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал новую должность Шредера "предательством Европы и собственной страны".

"Тот, кто публично и демонстративно пожимает Шредеру руку, тем самым хочет показать свою позицию", – подчеркнул Кизеветтер.

Профессор политологии Кельнского университета Томас Йегер заявил, что у Шредера "появился новый лоббистский заказ" в России.

Немецкий экономист и профессор микроэкономики Бранденбургского технического университета в Котбусе Ян Шнелленбах упрекнул экс-канцлера в "бесстыдстве".

"Разве не говорили, что он слишком болен, чтобы предстать перед немецким судом? Неужели российские деньги обладают целебной силой?", – отметил он.

Ранее стало известно, что Шредер будет заниматься "сопровождением стратегического развития" бизнеса сети гипермаркетов Globus в России.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и на протяжении многих лет подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. В частности, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на её агрессию против Украины.

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