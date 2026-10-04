Зеленський анонсував важливі угоди з Німеччиною на тлі візиту Мерца

Президент Володимир Зеленський анонсував "важливі домовленості" між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський нагадав, що 4 жовтня у Києві перебуває канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент подякував Німеччині за всю надану підтримку, а також оголосив про підготовку рішень, "які нададуть нам в Україні, а також усій Європі, більше можливостей для самооборони".

"Будуть укладені важливі угоди між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупинити спільними зусиллями", – наголосив він.

За даними урядових джерел, Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки, зокрема щодо постачання тисяч дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії.

Нещодавно Мерц говорив, що працює над пошуком рішень для посилення української протиповітряної оборони, що є найбільшою слабкістю Києва наразі.