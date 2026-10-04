Германия предоставляет Украине новый пакет поддержки на сумму свыше 1,3 млрд евро

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму свыше 1 млрд евро.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что Германия выделила комплексный пакет помощи для Украины на сумму более 1,3 млрд евро.

"Это оружие, которое поможет сейчас, поддержка для нашей энергетики, это очень важно", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в этом пакете от Германии есть средства на производство новых перехватчиков, именно против реактивных шахидов. По словам Мерца, около 350 млн евро пойдут на энергетическую помощь.

"Это быстро и ощутимо укрепит противовоздушную оборону Украины, и эта поддержка крайне необходима (...) Все это поможет смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и, прежде всего, поможет народу Украины пережить предстоящую зиму", – подчеркнул Мерц.

Ранее 4 октября Фридрих Мерц посетил в Киеве Национальную академию наук, пострадавшую от российского удара. Там обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить атаки на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.В свою очередь президент Владимир Зеленский анонсировал "важные договоренности" между Украиной и Германией относительно усиления защиты.