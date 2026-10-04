У Франції щонайменше 400 шкіл не розпочнуть навчання через відновлення протестів

У Франції від 400 до 500 шкіл призупинять заняття цього понеділка, 5 жовтня, повідомив міністр освіти Едуар Жефрей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Приблизно така ж кількість шкіл не працювала і у п’ятницю, 2 жовтня.

"У п’ятницю заняття було призупинено у 400–500 школах s у понеділок їх, ймовірно, буде стільки ж, але заняття відновлятимуться частково, поступово", – зазначив Жефрей.

Школи залишаються закритими, за словами міністра, якщо не дотримані умови безпеки, або якщо працівники "стали об’єктом прямих нападів".

"Є активісти, зокрема ультраліві, які проникли в учнівський рух, відібрали у старшокласників ініціативу та проявили надзвичайну жорстокість. Цілком очевидно, що це також ставить під загрозу як наш персонал, так і наших учнів. 78 працівників національної системи освіти отримали поранення – такого ще ніколи не було. На них навмисно напали саме тому, що вони були працівниками національної системи освіти", – сказав міністр.

Рух протестів та блокад, розпочатий 17 вересня в регіоні Іль-де-Франс, поступово поширився на багато міст Франції. Учні, які взяли участь у акціях, вимагають збільшення кадрових та фінансових ресурсів для національної освіти, скаржаться на відсутність заміни вчителів, занедбані будівлі та надто насичені розклади занять. У п’ятницю правоохоронні органи затримали понад 1 700 осіб – загалом з понеділка їх кількість сягнула 5 000.

У п’ятницю учнівські організації закликали продовжувати рух і призначили "акт III" на вівторок, 6 жовтня. Після зустрічі з міністром вони висловили жаль з приводу відсутності "конкретних заходів".

Нагадаємо, протягом минулого тижня у Франції 24 школи підпалені або розгромлені через протести.