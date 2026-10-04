У Франції 24 школи підпалені або розгромлені через протести

Міністр освіти Франції Едуар Жефрей підбив підсумки тижня, який ознаменувався насильством та численними випадками вандалізму в ліцеях по всій Франції.

Про це інформує "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Принаймні 24 школи з усіх, які охопили протести, були підпалені або розгромлені протягом минулого тижня.

"Від 400 до 500 шкіл призупинили заняття" у п’ятницю. Принаймні 24 школи були підпалені чи розгромлені, а 78 працівників системи освіти отримали поранення з початку подій.", – уточнив Едуард Жефрей.

Нагадаємо, французькі протести проти нестачі вчителів та занедбаного стану шкільних будівель спалахнули в Паризькому регіоні минулого місяця, але ставали дедалі жорстокішими в міру поширення по всій країні: десятки людей отримали поранення, а поліція затримала сотні осіб. У п’ятницю, 2 жовтня, були закриті сотні шкіл на тлі протестів старшокласників

Протестанти збираються відновити мітинги з вівторка, 6 жовтня.