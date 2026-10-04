Во Франции не менее 400 школ не начнут учебный год из-за возобновления протестов

Во Франции от 400 до 500 школ приостановят занятия в этот понедельник, 5 октября, сообщил министр образования Эдуар Жефрей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Примерно такое же количество школ не работало и в пятницу, 2 октября.

"В пятницу занятия были приостановлены в 400–500 школах, а в понедельник их, вероятно, будет столько же, но занятия будут возобновляться частично, постепенно", – отметил Жефрей.

Школы остаются закрытыми, по словам министра, если не соблюдены условия безопасности или если сотрудники "стали объектом прямых нападений".

"Есть активисты, в частности ультралевые, которые проникли в ученическое движение, отобрали у старшеклассников инициативу и проявили чрезвычайную жестокость. Совершенно очевидно, что это также ставит под угрозу как наш персонал, так и наших учеников. 78 сотрудников национальной системы образования получили ранения – такого еще никогда не было. На них умышленно напали именно потому, что они были сотрудниками национальной системы образования", – сказал министр.

Движение протестов и блокад, начавшееся 17 сентября в регионе Иль-де-Франс, постепенно распространилось на многие города Франции. Учащиеся, принявшие участие в акциях, требуют увеличения кадровых и финансовых ресурсов для национального образования, жалуются на отсутствие замены учителей, запущенные здания и чрезмерно насыщенные расписания занятий. В пятницу правоохранительные органы задержали более 1 700 человек – в общей сложности с понедельника их число достигло 5 000.

В пятницу студенческие организации призвали продолжать движение и назначили "акт III" на вторник, 6 октября. После встречи с министром они выразили сожаление по поводу отсутствия "конкретных мер".

Напомним, в течение прошлой недели во Франции 24 школы были подожжены или разгромлены из-за протестов.