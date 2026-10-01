Французькі силовики затримали понад шість сотень людей під час протестів старшокласників, а десятки поліцейських і жандармів зазнали поранень.

Про це повідомив у середу, 30 вересня, французький міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, передає Euronews, пише "Європейська правда".

З минулого тижня учні влаштовують протести біля шкіл, висловлюючи невдоволення щодо розкладу занять, кількості учнів у класах, нестачі вчителів та перегрітих класів під час цьогорічних спекотних хвиль.

За словами Нуньєс, 30 вересня під час блокад ліцеїв правоохоронці затримали 625 осіб. Він також засудив "ескалацію насильства" біля деяких шкіл.

Французький міністр наголосив, що під час протестів у середу, які охопили загалом 356 шкіл, було поранено щонайменше 83 поліцейських та жандармів.

Водночас за даними міністра освіти Едуара Жефрея, з початку заворушень минулого тижня 119 учнів та співробітників шкіл отримали поранення.

У вівторок, 29 вересня, у низці французьких міст учні шкіл підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

Того ж дня на Паризькій кільцевій дорозі близько сотні пожежників заблокували рух транспорту, вимагаючи в уряду збільшення фінансування їхньої сфери.