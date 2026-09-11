Французька комуна скаржиться на шквал кібератак, ймовірно з Росії

Невелика французька комуна у Бургундії скаржиться, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Місто Жуані та спільнота комун Жовіньєна лише за тиждень зазнали майже 268 800 спроб проникнути у їхні інформаційні системи, заявив мер Ніколя Соре.

За його словами, спроби втручання йдуть з приблизно 100 тисяч IP-адрес, "переважно російських".

"Слід назвати речі своїми іменами: це кібератака, що йде зі 97 376 адрес зловмисників", – заявив мер.

За його словами, більшість серверів нападників (1039) виглядають як розташовані у Росії, менша частка – у Тайвані та Румунії.

Ніколя Соре заявив, що поки атаки вдалося успішно виявляти і блокувати, ніяких даних не викрадено.

Раніше у Франції заявили про масштабну кібератаку на асоціацію мерів з крадіжкою даних.

У Швейцарії засудили українського хакера за співучасть в атаках з використанням вірусів-вимагачів.