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Французька комуна скаржиться на шквал кібератак, ймовірно з Росії

Новини — П'ятниця, 11 вересня 2026, 17:59 — Марія Ємець

Невелика французька комуна у Бургундії скаржиться, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Місто Жуані та спільнота комун Жовіньєна лише за тиждень зазнали майже 268 800 спроб проникнути у їхні інформаційні системи, заявив мер Ніколя Соре. 

За його словами, спроби втручання йдуть з приблизно 100 тисяч IP-адрес, "переважно російських". 

"Слід назвати речі своїми іменами: це кібератака, що йде зі 97 376 адрес зловмисників", – заявив мер. 

За його словами, більшість серверів нападників (1039) виглядають як розташовані у Росії, менша частка – у Тайвані та Румунії. 

Ніколя Соре заявив, що поки атаки вдалося успішно виявляти і блокувати, ніяких даних не викрадено. 

Раніше у Франції заявили про масштабну кібератаку на асоціацію мерів з крадіжкою даних.

У Швейцарії засудили українського хакера за співучасть в атаках з використанням вірусів-вимагачів.

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Франція кібербезпека
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