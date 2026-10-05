Хакеры взломали реестр населения Дании, получив доступ к данным более 8 млн человек

По данным Министерства цифровых технологий Дании, хакеры взломали реестр населения в Дании и получили доступ к персональным данным миллионов людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2.

Как сообщает министерство, посторонние лица получили несанкционированный доступ к именам, адресам и личным идентификационным номерам примерно 8,8 миллиона человек. Реестр также содержит данные об умерших лицах и людях, эмигрировавших из страны.

Министр по вопросам исследований, образования и цифровизации Кристина Эгелунд назвала этот инцидент очень серьезным.

Эгелунд сообщила, что министерство начало сотрудничество с соответствующими органами власти в отношении реестра идентификационных номеров лиц с целью предотвращения повторения подобных инцидентов.

Такие данные, как имя, адрес и номер социального страхования, могут использоваться для организации так называемых фишинговых атак, что делает их более убедительными.

Кристина Эгелунд призвала датчан быть "более бдительными", чем обычно, после утечки.

"Возможно, нам также следует быть более скептичными, чем обычно бывают датчане, когда к нам кто-то обращается", – сказала она в эфире TV 2.

Она отметила, что следует быть особенно осторожными, чтобы не делиться информацией и не переходить по неизвестным ссылкам.

Недавно Швейцарская радиовещательная корпорация (SBC) подверглась кибератаке, в результате которой были похищены данные сотрудников немецкоязычной радиостанции SRF.

Также сообщалось, что небольшая французская коммуна в Бургундии жаловалась, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев, судя по всему, злоумышленники отправляют запросы из России.