У Швейцарії внаслідок кібератаки викрали дані суспільного мовника

Швейцарська радіомовна корпорація (SBC) зазнала кібератаки, внаслідок якої було викрадено дані співробітників німецькомовної радіостанції SRF.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Як повідомила SBC у своїй заяві в понеділок, витік даних торкнувся контактних та організаційних даних близько 340 нинішніх і колишніх співробітників SRF за період з 2020 року. Серед них – імена, посади та службові контактні дані, а також деякі особисті контактні дані.

Наразі немає жодних ознак того, що витік торкнувся особистих паролів, фінансових або банківських реквізитів, журналістських джерел, даних досліджень чи змісту листування. Дані здебільшого стосуються співробітників нинішнього інформаційного відділу підрозділу SRF.

За останньою інформацією, подальших випадків несанкціонованого доступу не відбувалося, і ситуація перебуває під контролем. Співробітники інших підрозділів, судячи з усього, не постраждали.

Дізнавшись про те, що сторонні особи отримали доступ до даних співробітників SRF, суспільний мовник вжив негайних заходів. Було деактивовано уражені точки доступу та впроваджено додаткові заходи безпеки. Подано кримінальну скаргу.

Наразі немає доказів того, що викрадені дані були використані в злочинних цілях. Триває ретельне розслідування за участю внутрішніх та зовнішніх фахівців з метою з’ясування причин та масштабів атаки.

Нещодавно у поліції Діфед-Повіс у Вельсі заявили про кібератаку, яка спричинила порушення роботи деяких систем і могла призвести до несанкціонованого доступу до інформації про співробітників.

Також писали, що невелика французька комуна у Бургундії скаржилася, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.