В Латвії відпустили скандального депутата, який виступав у Сеймі російською

Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) відпустила скандального депутата Алексєя Рослікова, застосувавши до нього статус підозрюваного, а також обравши запобіжні заходи, не пов'язані з взяттям під варту.

Про це йдеться у заяві СДБ, яку наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Про затримання Рослікова стало відомо у понеділок 16 червня. Того ж дня спецслужби допитали скандального депутата.

"Можемо підтвердити, що Служба Державної безпеки сьогодні, 16 червня, провела кримінально-процесуальні дії на чотирьох об'єктах, пов'язаних з депутатом Ризької думи Алексєєм Росліковим, а також допитала його", – йдеться в заяві.

Йому присвоєно статус підозрюваного та обрано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

Наразі СДБ утримується від більш детальних коментарів, але служба надаватиме додаткову інформацію про хід розслідування "в міру розвитку кримінального процесу".

9 червня цього року Служба державної безпеки відкрила кримінальне провадження проти Рослікова за підозрою в наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії і розпалюванні національної ворожнечі і ненависті.

5 червня колишнього депутата Сейму вигнали із засідання Сейму за грубість і розмову російською мовою.