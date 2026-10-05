Пророссийский политик из Латвии решил остаться в Беларуси после провала партии на выборах

На парламентских выборах в Латвии пророссийская партия "Стабильность!" получила лишь 1,997% голосов избирателей, не прошла в 15-й Сейм и лишилась государственного финансирования, поэтому лидер партии Алексей Росликов не планирует возвращаться из Беларуси в Латвию.

Об этом агентству LETA сообщила председатель правления партии Светлана Чулкова, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В то же время Чулкова отметила, что Росликов не намерен прекращать политическую деятельность. "Он будет продолжать активно заниматься политикой, высказывать своё мнение и защищать тех людей и те вопросы, которым до сих пор посвящал свою работу", – заявила она.

Чулкова поблагодарила людей, поддержавших "Стабильность!" на выборах в Сейм. "Несмотря на все, что происходило в последнее время, на давление, которое оказывалось на нашу партию, на меня и на Алексея Росликова, вы все же пришли и отдали свой голос за нас", – заявила депутат Сейма, отметив, что это было непростое время.

Чулкова отмечает, что перед выборами Росликов четко заявил: если жители Латвии его поддержат и будут готовы его защищать, он будет готов вернуться в Латвию.

"Результаты выборов сейчас свидетельствуют о том, что у общества другой взгляд на дальнейшее направление развития Латвии. Избиратели не выбрали тот политический курс, который предлагали мы, – более активную защиту интересов жителей, повышение благосостояния, снижение цен, усиление социальной защиты и защиту интересов жителей Латвии", – заявила Чулкова.

По мнению партии, результат также показывает, что сейчас значительная часть общества якобы не готова более активно отстаивать свои интересы и требовать перемен, которые улучшили бы повседневную жизнь и благосостояние людей. "Это решение общества, и в условиях демократии его необходимо уважать", – заявила Чулкова.

Чулкова заявила, что партия продолжит работу.

Росликов скрывается в Беларуси от обвинений в "оказании помощи государству-агрессору России в его действиях против Латвии", а также в "разжигании национальной вражды и ненависти" и угрожает оттуда латвийским властям.

В прошлом году Росликова выгнали с заседания Сейма за грубость и выступление на русском языке.

Сообщалось также о задержании Росликова, однако через несколько дней его отпустили.

Латвийские спецслужбы уже неоднократно проводили профилактические беседы с Росликовым, предупреждая его об уголовной ответственности за совершение преступлений.

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