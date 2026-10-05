Двоє мігрантів загинули під час спроби перетнути Ла-Манш

Двоє мігрантів загинули під час спроби незаконно перетнути Ла-Манш у неділю ввечері біля узбережжя Берка у департаменті Па-де-Кале.

Про це повідомила префектура департаменту Па-де-Кале, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Двом загиблим мігрантам було від тридцяти до сорока років. За даними префектури, до лікарні також були госпіталізовані дві жінки з опіками на значній частині тіла, стан їхнього здоров’я стабільний.

Видання La Voix du Nord повідомило, що опіки були спричинені хімічною реакцією, яка відбувається під час змішування бензину з морською водою.

Прокуратура Булонь-сюр-Мер розпочала розслідування з метою з’ясування обставин цих двох нових смертей.

Ця остання трагедія збільшила кількість загиблих мігрантів у морі на франко-британському кордоні щонайменше до 24 осіб з початку року, згідно з підрахунками AFP на основі офіційних джерел.

Тиждень тому ще одна спроба незаконного перетину Ла-Маншу призвела до загибелі трьох осіб, серед яких була дитина; їхні тіла було знайдено в переповненому човні біля узбережжя Па-де-Кале.

Як повідомлялося, Велика Британія відмовляється від угоди з Францією щодо мігрантів за принципом "один приїжджає – один виїжджає", оскільки сторонам не вдалося домовитися про її продовження.