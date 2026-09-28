Під час спроби перетнути Ла-Манш загинули мігранти

За даними французької влади, у понеділок під час спроби перетнути Ла-Манш з Франції до Британії загинули декілька мігрантів.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Французька морська поліція повідомила, що отримала сигнал лиха від надувного човна, на якому перебувало 105 осіб і який потрапив у скрутне становище.

За даними французької влади, внаслідок інциденту загинуло троє мігрантів, серед яких була дитина.

Ла-Манш залишається одним із найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.

Нагадаємо, британські та французькі ультраправі заявили, що докладуть зусиль, щоб зупинити рух човнів з мігрантами через Ла-Манш.

Тим часом у ЄС повідомили про рішення відправити катери до Ла-Маншу для боротьби з човнами мігрантів після того, як у серпні 2026 року берегова охорона врятувала 157 людей із човна, який загорівся під час проходження протоки.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Штурм Британії" на користь ультраправих: як криза у Ла-Манші б'є по уряду в Лондоні.