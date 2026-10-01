Британія та Франція не продовжили угоду про обмін мігрантами через Ла-Манш

Велика Британія відмовляється від угоди з Францією щодо мігрантів за принципом "один приїжджає – один виїжджає", оскільки сторонам не вдалося домовитися про її продовження.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Згідно з угодою, укладеною в липні 2025 року, Велика Британія відправляла до Франції шукачів притулку, які прибули через Ла-Манш на невеликих човнах, в обмін на прийняття тієї ж кількості осіб, які подали заявки та пройшли перевірку.

Термін дії угоди мав закінчитися у квітні, але був продовжений до 1 жовтня.

Водночас у середу, 30 жовтня, Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що програма "більше не розглядає нові справи", а Міністерство внутрішніх справ Франції, своєю чергою, повідомило, що обговорює з британською стороною умови виходу з угоди.

Також у МВС Британії додали, що "протягом найближчих тижнів польоти триватимуть, щоб швидко вивезти з Великої Британії мігрантів, які прибули на невеликих човнах".

Ла-Манш залишається одним із найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.

Нагадаємо, британські та французькі ультраправі заявили, що докладуть зусиль, щоб зупинити рух човнів з мігрантами через Ла-Манш.

Тим часом у ЄС повідомили про рішення відправити катери до Ла-Маншу для боротьби з човнами мігрантів після того, як у серпні 2026 року берегова охорона врятувала 157 людей із човна, який загорівся під час проходження протоки.

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