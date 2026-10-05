Двое мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

Двое мигрантов погибли при попытке незаконно пересечь Ла-Манш в воскресенье вечером у побережья Берка в департаменте Па-де-Кале.

Об этом сообщила префектура департамента Па-де-Кале, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Двум погибшим мигрантам было от тридцати до сорока лет. По данным префектуры, в больницу также были госпитализированы две женщины с ожогами на значительной части тела, их состояние стабильное.

Издание La Voix du Nord сообщило, что ожоги были вызваны химической реакцией, происходящей при смешивании бензина с морской водой.

Прокуратура Булонь-сюр-Мер начала расследование с целью выяснения обстоятельств этих двух новых смертей.

Эта последняя трагедия увеличила число погибших мигрантов в море на франко-британской границе как минимум до 24 человек с начала года, согласно подсчетам AFP на основе официальных источников.

Неделю назад ещё одна попытка незаконного пересечения Ла-Манша привела к гибели трёх человек, среди них был ребёнок; их тела были найдены в переполненной лодке у побережья Па-де-Кале.

Как сообщалось, Великобритания отказывается от соглашения с Францией по мигрантам по принципу "один приезжает – один уезжает", поскольку сторонам не удалось договориться о его продлении.