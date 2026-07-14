ЄС та Молдова розпочали переговори за кластером 6 щодо зовнішньої і безпекової політики

ЄС та Молдова у вівторок відкрили переговори за 6-им кластером щодо зовнішньополітичних зв’язків та політики безпеки і оборони.

Про це повідомили у Раді ЄС 14 липня, пише "Європейська правда".

Це відбулося після відкриття переговорів щодо кластера 1 ("Основи") на другій Міжурядовій конференції з питань вступу, яка пройшла в Люксембурзі 15 червня.

Кластер 6 визначає параметри того, як країни-кандидати узгоджують свою міжнародну, торговельну та оборонну політику з ЄС. Він охоплює два окремі переговорні розділи – 30 ("Зовнішні відносини") та 31 ("Зовнішня політика, політика безпеки та оборони").

ЄС встановив орієнтири для майбутнього попереднього закриття цих розділів.

Розділ 30 охоплює спільну комерційну політику ЄС, гуманітарну допомогу та співробітництво в галузі розвитку, що вимагає узгодження з торговельним законодавством ЄС, міжнародними зобов'язаннями та відповідними позиціями зовнішньої політики.

Розділ 31 охоплює спільну зовнішню політику, політику безпеки та оборони ЄС, включаючи узгодження із зовнішньополітичними позиціями ЄС, політичними деклараціями, санкціями та обмежувальними заходами.

14 липня ЄС відкрив переговори з Україною за кластером 6, глава МЗС Андрій Сибіга подякував Єврокомісії, державам-членам ЄС та ірландському головуванню.

Європейський Союз опублікував документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером.

За даними "Європейської правди", в Угорщині розглядали варіант погодитись на відкриття ще двох переговорних кластерів для України, але поки не зробили цього.