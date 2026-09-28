ЗМІ: ЄС готує "дорожні карти" для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії

ЄС розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають чіткий покроковий шлях до членства.

Про це Politico повідомили два високопосадовці ЄС, передає "Європейська правда".

Хоча Брюссель вже давно підтримує заявки цих чотирьох країн на членство, "дорожні карти" вперше дадуть країнам гарантії, що якщо вони продовжать проводити необхідні реформи, їх приймуть – а також запропонують орієнтовні терміни завершення переговорів.

За словами посадовця Єврокомісії, "дорожні карти" чіткіше визначать, чого саме очікують від кожної країни-кандидата, а також встановлять зобов’язання для нинішніх членів, які мають дати свою згоду на продовження процесу.

У планах також визначено орієнтовні дати офіційного завершення груп реформ, відомих як переговорні кластери.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови "Про стан справ у Союзі" на початку вересня пообіцяла цільову підтримку країнам-кандидатам, "які досягли найбільшого прогресу".

Однак, як підтвердили посадовці, іншим країнам-кандидатам, що перебувають на більш ранніх етапах процесу, таким як Косово, Північна Македонія та Боснія і Герцеговина, на цьому етапі не запропонують "дорожні карти". Так само як і Грузії, Туреччині чи Сербії, розгляд заяв яких зупинився через занепокоєння щодо відступу від демократичних та судових стандартів.

Речник Європейської комісії підтвердив, що нові "дорожні карти" визначать шлях до завершення переговорів про вступ.

"Вони міститимуть чіткий перелік пріоритетів: терміни та результати, які допоможуть країнам-кандидатам, що досягли найбільшого прогресу, завершити необхідні реформи", – пояснив він.

Цей крок відбувається на тлі окремого перегляду політики ЄС щодо "підготовки до розширення".

На думку посадовців, країнам-кандидатам потрібно запропонувати кращий шлях до "поступової інтеграції" – такий, який би використовував економічні вигоди та доступ до спільних проєктів як винагороду за прогрес. Цей перегляд політики, очолюваний близьким радником фон дер Ляєн Александре Адамом, має бути представлений посадовцям 6 жовтня; він покликаний утримати країни-кандидати на шляху до ЄС, поки розглядаються їхні заявки.

У рамках цього огляду фон дер Ляєн та комісарка з питань розширення Марта Кос запропонують зміни до внутрішніх механізмів функціонування ЄС, щоб забезпечити запобіжні заходи, які не дозволять новим членам порушувати ключові напрямки політики або відмовлятися від своїх зобов’язань.

Раніше Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.

Politico вже повідомляло про плани Брюсселя створити "дорожню карту" для Албанії, яка б визначила кінець 2027 року терміном завершення переговорів про вступ.