"Буду рада мати договір про вступ України": Кос розповіла про строки переговорів з ЄС

Вступ держав до Європейського Cоюзу неможливо обмежити певними датами, але існують строки, на які розраховують кандидати.

Про це розповіла на зустрічі з журналістами у Києві єврокомісарка Марта Кос, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Комісарка Кос наголосила, що попри запити України про визначення дати вступу, Євросоюз не може цього зробити, бо так побудований процес розширення. Поза тим, Єврокомісія не має заперечень щодо того, щоби держава-кандидатка сама встановлювала для себе часові плани.

"Розширення ЄС ніколи не ґрунтується на датах. Але ми маємо ситуацію, коли окремі кандидати встановлюють певні часові рамки, які ми підтримуємо", – зазначила вона.

Як приклади Кос навела інші ніж Україна держави та наміри, які вони комунікували до Брюсселя.

"Чорногорія хоче закрити технічні переговори, тобто закрити всі глави, до кінця цього року чи на початку наступного. Ми підтримуємо, але Чорногорії треба показати результати. Албанія каже, що хоче зробити це до кінця наступного року – добре, але також треба це зробити. Молдова хоче закінчити технічну частину переговорів у 2028 році. Ми також не проти цього прогресу", – пояснила вона.

Єврокомісарка нагадала, що розширення є поєднанням технічної частини переговорів, за яку відповідає Єврокомісія, та політичної частини.

Кос не стала казати, який саме намір Києва щодо технічних переговорів бачать у Брюсселі. Як відомо, Україна декларує плани не лише провести переговори, а й вступити в ЄС якнайшвидше, причому лунали різні дати – від 2027 до 2030 року.

"Особисто я буду дуже рада, якщо Україна підпише угоду про вступ за час мого мандату. Але привести Україну в ЄС – це суттєво більше, ніж моя відповідальність", – додала вона. Мандат Кос у Єврокомісії завершується наприкінці 2029 року.

Утім, вона закликала Київ виходити з того, що України доєднається до тих кандидатів, що матимуть схожий прогрес реформ.

"Прогрес кожної держави буде залежати від реформ. І якщо прогрес реформ буде порівнюваним – то і прогрес у переговорах буде схожим. Для держав, які просуваються повільніше – прогрес буде сповільнюватися", – пояснила вона.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос переконана, що дебати стосовно вступу України в ЄС дозволять знайти підхід часткової інтеграції ще до повноцінного вступу.

Також Кос висловлювала переконання, що дебати стосовно вступу України в ЄС дозволять знайти підхід часткової інтеграції ще до повноцінного вступу.

Вона також говорила, що листи німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо шляхів поступової інтеграції до ЄС України, Молдови та держав західних Балкан ініціювали дискусію, яка ще триває.