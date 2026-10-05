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У Франції 15-річний учень тяжко постраждав під час протесту біля ліцею

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Новини — Понеділок, 5 жовтня 2026, 15:00 — Уляна Кричковська-Богданова

Префект департаменту Па-де-Кале, що на північному сході Франції, заявив, що під час протесту старшокласників серйозно постраждав учень середньої школи.

Про це повідомила місцева газета La Voix du Nord, передає "Європейська правда".

За словами префекту, 15-річний учень середньої школи "бачив, як йому відірвало руку".

"Ми швидко доправили його до Лілля, до лікарні, де йому зможуть надати необхідну допомогу", – сказав він. 

Префект зазначив, що цього дня вранці перед ліцеєм "Беаль" зібралося більше учнів, ніж у попередні дні: "група з 150–200 осіб, які кидали в поліцію різні предмети".

За даними газети, під час протесту поліція кілька разів могла застосовувати сльозогінний газ проти учнів. Як стверджується, учень, який постраждав, начебто намагався підібрати гранату для розгону натовпу. 

Тим часом у соцмережах ширяться відео з ймовірного місця подій. Обережно, чутливі кадри.

Ліцей повідомив, що навчання перейде на дистанційну форму. У ліцеї також організовано центр психологічної допомоги та підтримки.

Рух протестів та блокад, розпочатий 17 вересня в регіоні Іль-де-Франс, поступово поширився на багато міст Франції. Учні, які взяли участь у акціях, вимагають збільшення кадрових та фінансових ресурсів для національної освіти, скаржаться на відсутність заміни вчителів, занедбані будівлі та надто насичені розклади занять. У п’ятницю правоохоронні органи затримали понад 1 700 осіб – загалом з понеділка їх кількість сягнула 5 тисяч.

У п’ятницю учнівські організації закликали продовжувати рух і призначили "акт III" на вівторок, 6 жовтня. Після зустрічі з міністром вони висловили жаль з приводу відсутності "конкретних заходів".

Нагадаємо, протягом минулого тижня у Франції 24 школи підпалені або розгромлені через протести.

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