У Франції 15-річний учень тяжко постраждав під час протесту біля ліцею

Префект департаменту Па-де-Кале, що на північному сході Франції, заявив, що під час протесту старшокласників серйозно постраждав учень середньої школи.

Про це повідомила місцева газета La Voix du Nord, передає "Європейська правда".

За словами префекту, 15-річний учень середньої школи "бачив, як йому відірвало руку".

"Ми швидко доправили його до Лілля, до лікарні, де йому зможуть надати необхідну допомогу", – сказав він.

Префект зазначив, що цього дня вранці перед ліцеєм "Беаль" зібралося більше учнів, ніж у попередні дні: "група з 150–200 осіб, які кидали в поліцію різні предмети".

За даними газети, під час протесту поліція кілька разів могла застосовувати сльозогінний газ проти учнів. Як стверджується, учень, який постраждав, начебто намагався підібрати гранату для розгону натовпу.

Тим часом у соцмережах ширяться відео з ймовірного місця подій. Обережно, чутливі кадри.

🚨 Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé et a eu sa main arrachée ce lundi 5 octobre 2026 matin à Lens dans le Pas-de-Calais en marge des mobilisations lycéennes. Il a tenté de ramasser une grenade de désencerclement. Selon Horizon Actu, l’incident s’est produit peu après 10 h 30, rue Alexander Fleming, aux abords du lycée Béhal. L’élève, scolarisé dans cet établissement et originaire de Wingles, aurait ramassé une grenade lancée par les CRS. Elle aurait explosé dans sa main gauche, lui arrachant la main. Il a été transporté en urgence au CHR de Lille. France 3 Hauts-de-France rapporte de son côté, d’après les premières informations des secours, que le jeune aurait été blessé en récupérant une grenade de désencerclement, avec un avant-bras arraché jusqu’au coude. Le préfet du Pas-de-Calais et le procureur de la République de Béthune se sont rendus sur place. Les forces de l’ordre et les secours étaient mobilisés pour encadrer le rassemblement et les violences. 🎥 @matteotgstp – Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 5, 2026

Ліцей повідомив, що навчання перейде на дистанційну форму. У ліцеї також організовано центр психологічної допомоги та підтримки.

Рух протестів та блокад, розпочатий 17 вересня в регіоні Іль-де-Франс, поступово поширився на багато міст Франції. Учні, які взяли участь у акціях, вимагають збільшення кадрових та фінансових ресурсів для національної освіти, скаржаться на відсутність заміни вчителів, занедбані будівлі та надто насичені розклади занять. У п’ятницю правоохоронні органи затримали понад 1 700 осіб – загалом з понеділка їх кількість сягнула 5 тисяч.

У п’ятницю учнівські організації закликали продовжувати рух і призначили "акт III" на вівторок, 6 жовтня. Після зустрічі з міністром вони висловили жаль з приводу відсутності "конкретних заходів".

Нагадаємо, протягом минулого тижня у Франції 24 школи підпалені або розгромлені через протести.