Во Франции 15-летний ученик тяжело пострадал во время протеста возле лицея

Префект департамента Па-де-Кале на северо-востоке Франции заявил, что во время протеста старшеклассников серьезно пострадал ученик средней школы.

Об этом сообщила местная газета La Voix du Nord, передает "Европейская правда".

По словам префекта, 15-летний ученик средней школы "видел, как ему оторвало руку".

"Мы быстро доставили его в Лилль, в больницу, где ему смогут оказать необходимую помощь", – сказал он.

Префект отметил, что в этот день утром перед лицеем "Беаль" собралось больше учеников, чем в предыдущие дни: "группа из 150–200 человек, которые бросали в полицию различные предметы".

По данным газеты, во время протеста полиция несколько раз могла применять слезоточивый газ против учащихся. Как утверждается, пострадавший ученик якобы пытался подобрать гранату для разгона толпы.

Между тем в соцсетях распространяются видео с предполагаемого места событий. Внимание, шокирующие кадры.

🚨 Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé et a eu sa main arrachée ce lundi 5 octobre 2026 matin à Lens dans le Pas-de-Calais en marge des mobilisations lycéennes. Il a tenté de ramasser une grenade de désencerclement. Selon Horizon Actu, l’incident s’est produit peu après 10 h 30, rue Alexander Fleming, aux abords du lycée Béhal. L’élève, scolarisé dans cet établissement et originaire de Wingles, aurait ramassé une grenade lancée par les CRS. Elle aurait explosé dans sa main gauche, lui arrachant la main. Il a été transporté en urgence au CHR de Lille. France 3 Hauts-de-France rapporte de son côté, d’après les premières informations des secours, que le jeune aurait été blessé en récupérant une grenade de désencerclement, avec un avant-bras arraché jusqu’au coude. Le préfet du Pas-de-Calais et le procureur de la République de Béthune se sont rendus sur place. Les forces de l’ordre et les secours étaient mobilisés pour encadrer le rassemblement et les violences. 🎥 @matteotgstp – Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 5, 2026

Лицей сообщил, что обучение перейдет на дистанционную форму. В лицее также организован центр психологической помощи и поддержки.

Движение протестов и блокад, начавшееся 17 сентября в регионе Иль-де-Франс, постепенно распространилось на многие города Франции. Учащиеся, принявшие участие в акциях, требуют увеличения кадровых и финансовых ресурсов для национального образования, жалуются на отсутствие замены учителей, запущенные здания и чрезмерно насыщенные расписания занятий.

В пятницу правоохранительные органы задержали более 1 700 человек – в общей сложности с понедельника их число достигло 5 тысяч.

В пятницу студенческие организации призвали продолжать движение и назначили "акт III" на вторник, 6 октября. После встречи с министром они выразили сожаление из-за отсутствия "конкретных мер".

Напомним, в течение прошлой недели во Франции 24 школы были подожжены или разгромлены из-за протестов.