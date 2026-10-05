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Во Франции 15-летний ученик тяжело пострадал во время протеста возле лицея

Новости — Понедельник, 5 октября 2026, 15:00 — Уляна Кричковская-Богданова

Префект департамента Па-де-Кале на северо-востоке Франции заявил, что во время протеста старшеклассников серьезно пострадал ученик средней школы.

Об этом сообщила местная газета La Voix du Nord, передает "Европейская правда".

По словам префекта, 15-летний ученик средней школы "видел, как ему оторвало руку".

"Мы быстро доставили его в Лилль, в больницу, где ему смогут оказать необходимую помощь", – сказал он.

Префект отметил, что в этот день утром перед лицеем "Беаль" собралось больше учеников, чем в предыдущие дни: "группа из 150–200 человек, которые бросали в полицию различные предметы".

По данным газеты, во время протеста полиция несколько раз могла применять слезоточивый газ против учащихся. Как утверждается, пострадавший ученик якобы пытался подобрать гранату для разгона толпы.

Между тем в соцсетях распространяются видео с предполагаемого места событий. Внимание, шокирующие кадры.

Лицей сообщил, что обучение перейдет на дистанционную форму. В лицее также организован центр психологической помощи и поддержки.

Движение протестов и блокад, начавшееся 17 сентября в регионе Иль-де-Франс, постепенно распространилось на многие города Франции. Учащиеся, принявшие участие в акциях, требуют увеличения кадровых и финансовых ресурсов для национального образования, жалуются на отсутствие замены учителей, запущенные здания и чрезмерно насыщенные расписания занятий.

В пятницу правоохранительные органы задержали более 1 700 человек – в общей сложности с понедельника их число достигло 5 тысяч.

В пятницу студенческие организации призвали продолжать движение и назначили "акт III" на вторник, 6 октября. После встречи с министром они выразили сожаление из-за отсутствия "конкретных мер".

Напомним, в течение прошлой недели во Франции 24 школы были подожжены или разгромлены из-за протестов.

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