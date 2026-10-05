Бельгія передасть Україні три F-16 після погодження з Францією

Бельгія планує цього року передати Україні три літаки F-16 після погодження цієї угоди з Францією.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Літаки F-16 мають передати Україні вже найближчим часом, каже міністр оборони Бельгії.

"Ми можемо зробити це досить швидко. Наші F-16 були модернізовані за допомогою французьких технологій радіоелектронної боротьби (РЕБ), тому, коли ми відправляємо їх в Україну, ми повинні мати підписану Францією угоду про передачу третій стороні. Після її затвердження ми зможемо надати F-16. Я вірю, що це вдасться погодити найближчим часом. А далі ми розпочнемо організацію логістики", – сказав Франкен.

Також, за словами Тео Франкена, Бельгія уже відправила Україні багато боєприпасів для F-16 – кілька тижнів тому йшлося про 50 тисяч одиниць. А зараз отримали запит на додаткові поставки, і команда Міністерства оборони вивчає це питання.

Нагадаємо, наприкінці вересня Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією, яка передбачає передачу Україні трьох винищувачів F-16 до кінця року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.