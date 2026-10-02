Зеленський заявив, що половина F-16 України перебуває на ремонті в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

Про це він сказав Financial Times, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів про труднощі України у боротьбі з атаками російських безпілотників. За його словами, винищувачі F-16 виявилися ефективними проти нових російських безпілотників з реактивними двигунами, але занадто багато літаків – близько половини – тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

За його словами, повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли винищувачі найбільше потрібні для захисту її повітряного простору.

Зеленський зазначив, що Київ прагне допомоги західних партнерів у перенесенні більшої частини робіт з технічного обслуговування на територію України, аргументуючи це тим, що утримання літаків ближче до театру військових дій дозволить швидше повернути їх до ладу.

Він наголосив, що гонка з протидії російським безпілотникам стикається з перешкодами, зокрема з нестачею двигунів для перехоплювачів.

"Двигуни – це ключовий момент, ми дійсно імпортуємо багато двигунів. Є деякі двигуни власного виробництва, але їх недостатньо", – акцентував Зеленський.

Наприкінці вересня Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією, яка передбачає передачу Україні трьох винищувачів F-16 до кінця року.

Також нещодавно він розповів прем’єру Норвегії про потребу в ППО і забезпеченні F-16.