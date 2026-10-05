Бельгия передаст Украине три F-16 после согласования с Францией

Бельгия планирует в этом году передать Украине три самолета F-16 после согласования с Францией.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Самолеты F-16 должны быть переданы Украине уже в ближайшее время, говорит министр обороны Бельгии.

"Мы можем сделать это довольно быстро. Наши F-16 были модернизированы с помощью французских технологий радиоэлектронной борьбы, поэтому, когда мы отправляем их в Украину, у нас должно быть подписанное Францией соглашение о передаче третьей стороне. После его утверждения мы сможем предоставить F-16. Я верю, что это удастся согласовать в ближайшее время. А дальше мы приступим к организации логистики", – сказал Франкен.

Кроме того, по словам Франкена, Бельгия уже отправила Украине много боеприпасов для F-16 – несколько недель назад речь шла о 50 тысячах единиц. А сейчас поступил запрос на дополнительные поставки, и команда Министерства обороны изучает этот вопрос.

Напомним, в конце сентября Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией, которая предусматривает передачу Украине трех истребителей F-16 до конца года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что около половины истребителей F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.