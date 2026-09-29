Зеленський: є домовленість із Бельгією про передачу трьох F-16 до кінця року

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією, яка передбачає передачу Україні трьох винищувачів F-16 до кінця року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своєму Х.

Зеленський зазначив, що Україна буде реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою.

"Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Будемо реалізовувати отримання цих літаків за прискореною процедурою", – поінформував він.

Крім того, за словами президента, Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя", – резюмував Зеленський.

У червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що його країна ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. За його словами, Бельгія передасть сім F-16 цього року, чотири з них – для запчастин.

А у квітні норвезький прем’єр Йонас Гар Стьоре поінформував, що перші з шести винищувачів F-16, які Норвегія формально вже передала Україні і які проходять комплексний процес технічного обслуговування за кордоном, скоро будуть готові виконувати завдання.