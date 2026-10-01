Польща з 1 жовтня змінює правила реагування ППО на повітряні цілі

Польща з 1 жовтня змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

Про це повідомляє Gazeta Prawna, інформує "Європейська правда".

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш оголосив про повну готовність нових, спрощених правил виявлення та збивання іноземних об'єктів у польському повітряному просторі, які набувають чинності 1 жовтня.

"1 жовтня – це завжди гарний час для впровадження цих процедур", – зазначив Косиняк-Камиш.

У понеділок заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик розповів про заплановані зміни до правил для польських пілотів, які беруть участь у місіях із захисту польського повітряного простору під час російських авіаударів в Україні.

Він пояснив, що ці зміни передусім стосуються зміни правил ідентифікації іноземних повітряних цілей. Процедури мирного часу, які вимагають візуальної ідентифікації об'єкта перед його збиттям, мають бути замінені так званою позитивною ідентифікацією, яка не обов'язково вимагатиме наближення пілота впритул до небезпечного об'єкта.

Після зміни процедур пілот або його командир зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта на основі інформації, зібраної радарами та іншими системами, або інформації, наданої українською стороною, яка регулярно стикається з атаками російських безпілотників та ракет.

Нагадаємо, про те, що Польща змінить правила збиття об’єктів, що порушують її повітряний простір, Цезарій Томчик повідомив 28 вересня.

Раніше йшлося, що від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.