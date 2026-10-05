Польша готовит закон о "предвоенном положении"
Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально ещё не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.
В случае введения такого положения военные должны получить больше свободы для реагирования на угрозы.
"Определить это состояние "войны – не войны", с которым мы имеем дело и которого в нормативно-правовых актах нигде не существует. Ранее министр обороны Владислав Косиняк-Камыш всегда использовал понятие "гибридная война", а теперь говорит о "предвоенном положении". И как бы мы это ни называли, безусловно, нужно определить, что мы имеем в виду под этим положением и какие ограничения в связи с этим будут отменены, чтобы военные могли действовать эффективно", – заявил генерал Роман Полько.
Подготовленный закон призван укрепить оборонный потенциал, улучшить взаимодействие вооруженных сил со службами, ответственными за внутреннюю безопасность, а также адаптировать действующие правила к современным угрозам – прежде всего гибридным, кибернетическим и связанным с дезинформацией.
Законопроект предусматривает возможность более оперативной переброски войск, согласование Плана оборонного реагирования с документом НАТО – NATO Response System, – а также лучшую подготовку инфраструктуры к действиям вооруженных сил.
Также планируется увеличить количество подразделений в системе постоянного оборонного дежурства, а систему учений, тренировок и курсов адаптировать к новой ситуации.
Новые правила могут поступить на рассмотрение президента Польши уже в течение нескольких недель.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил подготовку законопроекта о готовности страны на случай войны.
Напомним, Польша с 1 октября меняет свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.