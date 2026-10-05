До Польщі можуть евакуювати близько 1 мільйона мешканців країн Балтії у разі нападу Росії

З Литви, Латвії та Естонії до Польщі можуть евакуювати щонайменше один мільйон людей, якщо Росія вирішить напасти на країни Балтії.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Ці питання, зокрема, обговорили міністри внутрішніх справ Литви та Польщі.

"У планах евакуації людей з Литви, Латвії та Естонії до Польщі у разі ескалації загрози з боку Росії включено щонайменше один мільйон людей", – сказав міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас.

Як додав голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, польські плани евакуації тепер будуть оновлені після масштабних навчань цивільної оборони в Литві, які завершилися в суботу.

Міністри повідомили, що Підляське воєводство нестиме найбільший тягар прийняття біженців. Втім, ці сценарії все ще уточнюються.

"Ми повинні готуватися до різних кризових ситуацій. Литва природно лежить на шляху до Європейського Союзу, тому ми також повинні бути готові до цього", – зазначив Кервінський.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняє, що Польща готова допомогти Литві з евакуацією у разі російського нападу.

Нагадаємо, Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.