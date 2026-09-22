У Польщі запевняють, що готові допомогти Литві з евакуацією у разі нападу РФ

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняє, що Польща готова допомогти Литві з евакуацією у разі російського нападу.

Заяву очільника польського оборонного відомства наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, куди саме евакуюють литовців у разі потенційного російського нападу, Косіняк-Камиш відповів, що такі місця визначаються на рівні гміни, повіту, воєводства та держави.

Він не назвав конкретного місця, проте однозначно підтвердив, що "поляки допоможуть Литві".

"Ми вже досить добре відпрацювали це, коли 3 млн українців в’їхали до Польщі. Тоді ми могли розраховувати на відкриті двері будинків кожного з нас… Якщо на якусь із Балтійських країн, таких як Литва, Латвія та Естонія, буде скоєно напад, ми подамо прохання про задіяння статті 5. Ми є лояльним союзником і виконаємо всі союзницькі зобов’язання. Допомога цивільному населенню – це не лише юридичний аспект, а й вимір нашої порядності та людяності", – сказав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Голова комітету з питань закордонних справ Сейму Литви Ремігіюс Мотузас вважає, що після виборів до Держдуми Кремль набирає сили, а Європа може очікувати нових провокацій.