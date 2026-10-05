В случае нападения России в Польшу могут эвакуировать около 1 миллиона жителей стран Балтии

Из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу могут эвакуировать не менее одного миллиона человек, если Россия решит напасть на страны Балтии.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Эти вопросы, в частности, обсудили министры внутренних дел Литвы и Польши.

"В планы эвакуации людей из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу в случае эскалации угрозы со стороны России включено не менее одного миллиона человек", – сказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.

Как добавил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, польские планы эвакуации теперь будут обновлены после масштабных учений гражданской обороны в Литве, которые завершились в субботу.

Министры сообщили, что Подляское воеводство возьмет на себя наибольшую нагрузку по приему беженцев. Впрочем, эти сценарии все еще уточняются.

"Мы должны готовиться к различным кризисным ситуациям. Литва естественным образом лежит на пути в Европейский Союз, поэтому мы также должны быть готовы к этому", – отметил Кервинский.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уверяет, что Польша готова помочь Литве с эвакуацией в случае российского нападения.

Напомним, Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально ещё не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.