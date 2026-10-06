Франція запустила нову балістичну ракету з атомного підводного човна

Президент Франції Емманюель Макрон став свідком тестового запуску нової балістичної ракети з атомного підводного човна.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Макрон спостерігав за запуском ракети на борту багатоцільового фрегата Auvergne.

"Я став свідком першого запуску нової балістичної ракети M51.3 з атомного підводного ракетоносія Le Vigilant", – написав він і додав відео з запуску.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

За словами президента Франції, лише дуже небагато країн володіють таким досвідом.

"Вітаю всіх, хто долучився до цього виняткового успіху: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group та ВМС Франції. Ваш професіоналізм, ваша скрупульозність та ваша технічна майстерність є гордістю Франції", – заявив він.

Як зазначив Макрон, цей технічний успіх є ще одним підтвердженням надійності французької системи стримування, стабільність якої гарантована.

"Щоб бути вільним, треба викликати повагу. А щоб викликати повагу, треба бути потужним", – наголосив він.

"Наші майбутні стратегічні підводні човни наразі будуються. Цього року було започатковано програму створення стратегічних гіперзвукових та маневрених ракет, якими буде оснащено нашу повітряну складову стримування. Наше ядерне стримування захищає нас і продовжуватиме захищати", – уточнив президент Франції.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування". Згодом низка країн ухвалила рішення приєднатися до цієї ініціативи, про цю готовність заявила і Фінляндія.

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