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Франція запустила нову балістичну ракету з атомного підводного човна

Новини — Вівторок, 6 жовтня 2026, 16:02 — Іванна Костіна

Президент Франції Емманюель Макрон став свідком тестового запуску нової балістичної ракети з атомного підводного човна.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Макрон спостерігав за запуском ракети на борту багатоцільового фрегата Auvergne.

"Я став свідком першого запуску нової балістичної ракети M51.3 з атомного підводного ракетоносія Le Vigilant", – написав він і додав відео з запуску.

За словами президента Франції, лише дуже небагато країн володіють таким досвідом.

"Вітаю всіх, хто долучився до цього виняткового успіху: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group та ВМС Франції. Ваш професіоналізм, ваша скрупульозність та ваша технічна майстерність є гордістю Франції", – заявив він.

Як зазначив Макрон, цей технічний успіх є ще одним підтвердженням надійності французької системи стримування, стабільність якої гарантована.

"Щоб бути вільним, треба викликати повагу. А щоб викликати повагу, треба бути потужним", – наголосив він.

"Наші майбутні стратегічні підводні човни наразі будуються. Цього року було започатковано програму створення стратегічних гіперзвукових та маневрених ракет, якими буде оснащено нашу повітряну складову стримування. Наше ядерне стримування захищає нас і продовжуватиме захищати", – уточнив президент Франції.

Нагадаємо, у березні президент Франції Емманюель Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування". Згодом низка країн ухвалила рішення приєднатися до цієї ініціативи, про цю готовність заявила і Фінляндія.

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