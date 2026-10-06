Франция запустила новую баллистическую ракету с атомной подводной лодки
Президент Франции Эмманюэль Макрон стал свидетелем испытательного запуска новой баллистической ракеты с борта атомной подводной лодки.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
Макрон наблюдал за запуском ракеты на борту многоцелевого фрегата Auvergne.
"Я стал свидетелем первого запуска новой баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки-носителя Le Vigilant", – написал он и добавил видео с запуска.
À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026
По словам президента Франции, лишь очень немногие страны обладают таким опытом.
"Поздравляю всех, кто причастен к этому исключительному успеху: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group и ВМС Франции. Ваши профессионализм, скрупулёзность и техническое мастерство – гордость Франции", – заявил он.
Как отметил Макрон, этот технический успех является ещё одним подтверждением надёжности французской системы сдерживания, стабильность которой гарантирована.
"Чтобы быть свободным, нужно вызывать уважение. А чтобы вызывать уважение, нужно быть сильным", – подчеркнул он.
"Наши будущие стратегические подводные лодки сейчас строятся. В этом году была запущена программа создания стратегических гиперзвуковых и маневренных ракет, которыми будет оснащена наша воздушная составляющая сдерживания. Наше ядерное сдерживание защищает нас и будет защищать и впредь", – уточнил президент Франции.
Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания". Позже ряд стран приняли решение присоединиться к этой инициативе, о такой готовности заявила и Финляндия.
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