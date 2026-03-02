Макрон готовий до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках

Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Макрон оголосив, що Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси, пов'язані з ядерним стримуванням, для "розгортання за обставинами".

У цьому контексті він згадав Німеччину, Велику Британію – єдину іншу країну на континенті, що має ядерні сили, – а також Нідерланди та Польщу.

"Співпраця розпочнеться зі спільних навчань", – пояснив Макрон.

Президент Франції заявив, що готовий стати на шлях "розширеного ядерного стримування", що включатиме "європейський вимір".

Однак він наголосив, що "остаточне рішення не буде спільним", воно "завжди" залишатиметься в руках глави держави.

Також Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почала обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".