Макрон готовий до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках
Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси для "розгортання за обставинами".
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Макрон оголосив, що Франція зможе надати європейським союзникам стратегічні ресурси, пов'язані з ядерним стримуванням, для "розгортання за обставинами".
У цьому контексті він згадав Німеччину, Велику Британію – єдину іншу країну на континенті, що має ядерні сили, – а також Нідерланди та Польщу.
"Співпраця розпочнеться зі спільних навчань", – пояснив Макрон.
Президент Франції заявив, що готовий стати на шлях "розширеного ядерного стримування", що включатиме "європейський вимір".
Однак він наголосив, що "остаточне рішення не буде спільним", воно "завжди" залишатиметься в руках глави держави.
Також Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.
Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почала обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.
Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".