Латвия отправит Украине партию медицинского оборудования

В ответ на запрос Украины о поддержке правительство Латвии во вторник, 6 октября, одобрило отправку Украине гуманитарной помощи от латвийской сферы здравоохранения – медицинского оборудования для ухода за пациентами и оказания неотложной помощи, а также автомобилей скорой помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Эта поддержка укрепит возможности украинских военных медицинских подразделений по обеспечению медицинской логистики и оказанию медицинской помощи в условиях войны.

Министерство здравоохранения совместно со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) оценило запросы военных подразделений Минобороны Украины и, изучив имеющиеся ресурсы, решило отправить в Украину дефибриллятор-монитор, электрический отсасыватель и инфузионный насос с сопутствующим оборудованием.

Кроме того, Украина получит семь транспортных средств, в том числе два бывших автомобиля оперативной медицинской помощи, которые помогут обеспечить эвакуацию пострадавших и транспортировку пациентов. Минздрав обещает, что это не повлияет на доступность неотложной медицинской помощи в Латвии.

Транспортировку гуманитарной помощи в Украину обеспечит общество "Для развития Огрского края", покрыв все расходы, связанные с перевозкой.

Помощь Украине оказывается в соответствии с Законом о гражданской защите и управлении катастрофами и правилами Кабинета министров о порядке получения и оказания гуманитарной помощи.

Латвия последовательно продолжает поддерживать Украину, оказывая помощь системе здравоохранения в условиях войны.

Кроме того, министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит оставшиеся средства на приобретение ещё 12 дизельных генераторов.

На прошлой неделе стало известно, что Норвегия увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности в отношении похищенных Россией украинских детей, гражданских лиц, лишенных свободы, и военнопленных, объявив о новом взносе в размере 25 млн крон (2,3 млн евро).