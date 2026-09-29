Норвегія виділяє 2,3 млн євро на допомогу викраденим українським дітям та військовополоненим

Норвегія збільшує фінансову підтримку гуманітарної діяльності щодо викрадених Росією українських дітей, цивільних осіб, позбавлених волі, та військовополонених, оголосивши про новий внесок у 25 млн крон (2,3 млн євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву норвезького уряду.

Нова допомога буде спрямована до фондів ЮНІСЕФ та Комітету Червоного Хреста.

Ці кошти мають допомогти у пошуку зниклих безвісти, поверненні більшої кількості українців додому та підтримці реабілітації й реінтеграції тих, хто постраждав від війни, зазначили в уряді.

15 мільйонів крон виділяється на роботу ЮНІСЕФ з реінтеграції депортованих дітей, які повернулися до України, та на пошук зниклих дітей. Це частина нового, більшого внеску в гуманітарну програму ЮНІСЕФ в Україні на суму 132 мільйони крон.

Ще 10 мільйонів крон виділяється Центральному агентству з розшуку Комітету Червоного Хреста. Відомство має на меті запобігати зникненню людей та полегшувати страждання сімей, які не отримують новин про своїх близьких – чи то через те, що їх було взято в полон або вбито, чи то через те, що вони втекли зі своїх домівок через війну і втратили зв’язок.

Водночас Норвегія є співорганізатором конференції в Торонто 28-29 вересня, метою якої є привернення міжнародної уваги до цієї проблеми.

"Незаконна загарбницька війна Росії проти України призвела до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини. Ми маємо й надалі привертати до цього увагу та намагатися надавати допомогу українцям, які постраждали від війни", – наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

28 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо ще 10 осіб та 17 організацій, відповідальних за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації та в межах тимчасово окупованих територій.

У вересні канадський уряд включив до санкційного списку ще вісьмох росіян, причетних до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а також до їхньої індоктринації та мілітаризації.