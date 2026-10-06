В уряді заявили, що Україна не погодиться на постійні обмеження агроекспорту після вступу в ЄС

Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства.

Про це заявив міністр агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Висоцький дав зрозуміти, що Україна не схвалює модель, яка передбачала б аграрні винятки з умов членства лише для неї.

"Для нас існує принципова різниця між перехідним періодом і постійним обмеженням. Україна готова до першого. Друге суперечило б самій логіці повноправного членства в Європейському Союзі", – заявив Висоцький у письмовій заяві виданню.

У пропозиції Єврокомісії, представленій 6 жовтня, зазначається, що вона прагне "суттєво обмежити фінансову підтримку та доступ до ринку для чутливих сільськогосподарських товарів" України.

Замість надання Києву повного доступу до ринку Єврокомісія радше хоче допомогти Україні повернутися на її "історичні" експортні ринки, серед яких Африка та Близький Схід, йдеться у проєкті документа.

Водночас Висоцький наполягає, що Україну не слід розглядати "винятково" як загрозу для європейських фермерів. Він стверджує, що Україна могла б допомогти ЄС зменшити залежність від імпорту з третіх країн таких товарів, як добрива, соя та лізин для кормів тварин, а також забезпечити виробникам з ЄС найкращий доступ до експортних маршрутів через Чорне море.

Україна також може стати місцем для інвестицій у підприємства з переробки харчових продуктів, зазначив Висоцький.

"Наша мета – досягти членства з сектором, який продаватиме Європі не лише зерно та іншу сировину, а й корми для тварин, інгредієнти, перероблену продукцію та біопаливо", – додав він.

Висоцький підтвердив, що Україна готова до перехідних періодів, які можуть передбачати поступове запровадження аграрної підтримки, тимчасові квоти та захисні заходи для чутливої продукції. Водночас він наголосив, що такі заходи повинні мати чітко визначену кінцеву дату.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила 6 жовтня у контексту вступу України до ЄС, що масштаб, структура та дуже висока продуктивність агросектора України змушують вивчати точкові рішення, що будуть стосуватися лише чутливих агропродуктів.

Як повідомлялося, Кос хоче відкрити ще два кластери для України й Молдови наступного тижня.

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