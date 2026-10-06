В Кабмине заявили, что Украина не согласится на постоянные ограничения агроэкспорта после вступления в ЕС

Украина не может согласиться на модель членства в ЕС, которая будет предусматривать постоянное ограничение поставок определенных видов продовольствия в Евросоюз.

Об этом заявил министр агрополитики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Высоцкий дал понять, что Украина не одобряет модель, которая предусматривала бы аграрные исключения из условий членства только для нее.

"Для нас существует принципиальная разница между переходным периодом и постоянным ограничением. Украина готова к первому. Второе противоречило бы самой логике полноправного членства в Европейском Союзе", – заявил Высоцкий в письменном заявлении изданию.

В предложении Еврокомиссии, представленном 6 октября, отмечается, что она стремится "существенно ограничить финансовую поддержку и доступ к рынку для чувствительных сельскохозяйственных товаров" Украины.

Вместо предоставления Киеву полного доступа к рынку Еврокомиссия скорее хочет помочь Украине вернуться на ее "исторические" экспортные рынки, среди которых Африка и Ближний Восток, говорится в проекте документа.

В то же время Высоцкий настаивает, что Украину не следует рассматривать "исключительно" как угрозу для европейских фермеров. Он утверждает, что Украина могла бы помочь ЕС уменьшить зависимость от импорта из третьих стран таких товаров, как удобрения, соя и лизинг для кормов животных, а также обеспечить производителям из ЕС лучший доступ к экспортным маршрутам через Черное море.

Украина также может стать местом для инвестиций в предприятия по переработке пищевых продуктов, отметил Высоцкий.

"Наша цель – добиться членства с сектором, который будет продавать Европе не только зерно и другое сырье, но и корма для животных, ингредиенты, переработанную продукцию и биотопливо", – добавил он.

Высоцкий подтвердил, что Украина готова к переходным периодам, которые могут предусматривать постепенное введение аграрной поддержки, временные квоты и защитные меры для чувствительной продукции. В то же время он подчеркнул, что такие меры должны иметь четко определенную конечную дату.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила 6 октября в контексте вступления Украины в ЕС, что масштаб, структура и очень высокая производительность агросектора Украины заставляют изучать точечные решения, которые будут касаться только чувствительных агропродуктов.

Как сообщалось, Кос хочет открыть еще два кластера для Украины и Молдовы на следующей неделе.

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