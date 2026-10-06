ЄС хоче внести обмеження для українських аграріїв у переговорні позиції по кластеру 5

Особливий режим обмежень для українського сільського господарства після вступу України до ЄС планується закласти у переговорну позицію ЄС ще на етапі відкриття кластера №5 "Ресурси, сільське господарство і політика згуртованості".

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили посадовці ЄС, обізнані з підготовкою пропозицій щодо нових підходів до розширення ЄС, презентованих Єврокомісією у вівторок, 6 жовтня.

Єврокомісія запропонує зафіксувати обмеження для українського аграрного сектора у єдиній переговорній позиції ЄС для кластера 5.

"Ми запропонуємо Раді ЄС внести зміни до проєкту єдиної переговорної позиції (Draft common position, DCP) щодо відкриття кластера №5 для України. Ми вважаємо, що це насправді може допомогти досягти одностайності в Раді ЄС", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що фіналізувати умови та обмеження для українських сільськогосподарських виробників після вступу до ЄС європейська сторона збирається після відповідних переговорів з українською стороною – і, зрештою включити визначені формулювання до закриття розділу щодо сільського господарства, що відбудеться ближче до завершення переговорів про вступ до ЄС.

"Це визначало б нашу позицію, яка потім привела б до остаточного узгодження наприкінці переговорів", – додав європейський посадовець.

"Єврокомісія вже виходить з того, що після вступу України її агросектор не повинен автоматично отримати такий самий доступ до аграрних виплат та ринку ЄС, як аграрний сектор нинішніх держав-членів. Так само українські аграрії повинні орієнтуватися головним чином на ринки збуту у третіх країнах, поза межами ЄС", – розповів другий співрозмовник "ЄвроПравди".

"Сільськогосподарський сектор України дуже відрізняється з погляду своєї продуктивності, з погляду собівартості одиниці продукції та з погляду своїх міжнародних ринків збуту. Ставитися до них так само, як до будь-якого іншого сектору, який стикається з проблемами продуктивності й може потребувати фінансової підтримки в ЄС, означало б змішувати дві об'єктивні ситуації, які дуже відрізняються", – пояснив перший співрозмовник.

Посадовець наголосив, що продажі української сільськогосподарської продукції до війни майже виключно йшли до Північної Африки, та країн Близького Сходу.

"Якби ми перенаправили цей експорт на ринок ЄС, ми створили б серйозні, дуже серйозні проблеми для країн, які зараз купують – купували до того, як Росія почала бомбардувати зернові перевезення, – українське м'ясо та зерно. Тож це фактично потенційно могло б призвести до голоду в таких країнах, як Єгипет та інші країни Північної Африки, як ми це пережили кілька років тому, коли експорт зупинився. Отже, з цієї точки зору також є дуже важлива причина уникати такої ситуації", – додав він

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісарка Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення 6 жовтня, також повідомила, що для України можуть бути узгоджені положення у сфері сільського господарства, відмінні від інших держав-кандидатів.

Вона повідомила, що нові підходи до вступного процесу в ЄС, що включатимуть також ідею "поступової інтеграції", стосуватимуться лише держав, які демонструють прогрес у реформах.

Також стало відомо, що ЄС представить "дорожню карту" вступу для України 28 жовтня.