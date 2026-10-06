В ЕС разъяснили суть ограничений для украинских аграриев в переговорные позиции по кластеру 5

Особый режим ограничений для украинского сельского хозяйства после вступления Украины в ЕС планируется заложить в переговорную позицию ЕС еще на этапе открытия кластера №5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения".



Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили должностные лица ЕС, знакомые с подготовкой предложений относительно новых подходов к расширению ЕС, представленных Еврокомиссией во вторник, 6 октября.



Еврокомиссия предложит зафиксировать ограничения для украинского аграрного сектора в единой переговорной позиции ЕС для кластера 5.



"Мы предложим Совету ЕС внести изменения в проект единой переговорной позиции (Draft common position, DCP) по открытию кластера №5 для Украины. Мы считаем, что это действительно может помочь достичь единогласия в Совете ЕС", – заявил собеседник "ЕвроПравды".



Он уточнил, что финализировать условия и ограничения для украинских сельскохозяйственных производителей после вступления в ЕС европейская сторона собирается после соответствующих переговоров с украинской стороной – и, в конце концов, включить определенные формулировки до закрытия раздела по сельскому хозяйству, что состоится ближе к завершению переговоров о вступлении в ЕС.



"Это определяло бы нашу позицию, которая затем привела бы к окончательному согласованию в конце переговоров", – добавил европейский чиновник.



"Еврокомиссия уже исходит из того, что после вступления Украины ее агросектор не должен автоматически получить такой же доступ к аграрным выплатам и рынку ЕС, как аграрный сектор нынешних государств-членов. Так же украинские аграрии должны ориентироваться главным образом на рынки сбыта в третьих странах, за пределами ЕС", – рассказал второй собеседник "ЕвроПравды".



"Сельскохозяйственный сектор Украины очень отличается с точки зрения своей производительности, с точки зрения себестоимости единицы продукции и с точки зрения своих международных рынков сбыта. Относиться к ним так же, как к любому другому сектору, который сталкивается с проблемами производительности и может нуждаться в финансовой поддержке в ЕС, означало бы смешивать две объективные ситуации, которые очень отличаются", – пояснил первый собеседник.



Чиновник подчеркнул, что продажи украинской сельскохозяйственной продукции до войны почти исключительно шли в Северную Африку и страны Ближнего Востока.



"Если бы мы перенаправили этот экспорт на рынок ЕС, мы создали бы серьезные, очень серьезные проблемы для стран, которые сейчас покупают – покупали до того, как Россия начала бомбить зерновые перевозки, – украинское мясо и зерно. Поэтому это фактически потенциально могло бы привести к голоду в таких странах, как Египет и другие страны Северной Африки, как мы это пережили несколько лет назад, когда экспорт остановился. Итак, с этой точки зрения также есть очень важная причина избегать такой ситуации", – добавил он.



Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар Кос, представляя проект новых подходов к расширению 6 октября, также сообщила, что для Украины могут быть согласованы положения в сфере сельского хозяйства, отличные от других государств-кандидатов.



Она сообщила, что новые подходы к процессу вступления в ЕС, включают также идею "постепенной интеграции".



Также стало известно, что ЕС представит "дорожную карту" вступления для Украины 28 октября.