У Європарламенті з’явилась позолочена статуя голого Трампа

У будівлі Європейського парламенту данський митець Єнс Галсшьот встановив статую оголеного Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Данський митець Єнс Галсшьот представив у Страсбурзі свою сатиричну скульптуру "Orange Plague" ("Помаранчева чума"), яку також називають "King of Injustice" ("Король несправедливості").

Статуя зображає президента США оголеним, він сидить на плечах чоловіка. У руці він тримає надзвичайно довгу ключку для гольфу. Разом із постаментом статуя має близько 2,5 метра заввишки і, за даними авторів, покрита 23-каратним золотом.

фото: DPA

Статую відкрили у вівторок в одному з найбільш людних місць парламенту. Вона буде виставлена там до четверга з ініціативи данського євродепутата Пера Клаусена.

"Якщо хтось настільки вразливий, що не може змиритися з тим, що цю скульптуру виставляють у Європейському парламенті, то йому немає чого робити на світовій арені", – прокоментував ідею розмістити статую у парламенті Пер Клаусен.

На листівках, розкладених поруч зі скульптурою, є такі слова, що належать "королю несправедливості": "Я сиджу на спині чоловіка. Він згинається під моєю вагою. Я зроблю все, щоб йому допомогти. Окрім того, щоб злізти з його спини".

Трамп наразі ніяк не прокоментував появу статуї у одній із ключових інституцій ЄС.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп "озолочує" Білий дім та робить його схожим на свій маєток Мар-а-Лаго.

Торік Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям.