Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям

Президент США Дональд Трамп оприлюднив "золоту карту" вартістю 5 млн доларів зі своїм зображенням, яку можуть отримати багаті іноземці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Post.

Трамп з гордістю продемонстрував журналістам на борту свого літака Air Force One дизайн нової "золотої карти", на якій зображене його обличчя.

фото: AFP

Ще в лютому Трамп оголосив про плани розпочати продаж "золотих карток", які надаватимуть привілеї іноземцям з "великою кишенею". Тоді Трамп говорив, що російські олігархи можуть отримати право купити таку карту.

"За 5 мільйонів доларів вона може стати вашою. Це була перша з карт. Ви знаєте, що це за карта? Це золота карта, карта Трампа", – сказав президент США журналістам.

Запропонована Трампом програма "золотої карти" надаватиме право на проживання в США особам, які інвестують у країну 5 млн доларів.

Трамп стверджував, що він став першим покупцем карти, і пояснив, що вона, ймовірно, "вийде менш ніж за два тижні".

В основі системи "золотих карт" лежить оновлення візової програми EB-5, яка надає іноземним громадянам, що інвестували в США близько 1 мільйона доларів, можливість отримати грін-карту, яка відрізняється від візи тим, що дозволяє постійне проживання і відкриває шлях до отримання громадянства.

На відміну від певних віз, які прив'язують іноземців до конкретних робочих місць, грін-карти дають мігрантам гнучкість у виборі місця роботи.

Ініціатива "золотої карти", оголошена як частина ширшої реформи імміграційної системи, свідчить про те, що президент США зосереджується на імміграції, орієнтованій на інвестиції. Прихильники стверджують, що це може принести значний капітал у США, тоді як критики кажуть, що пріоритетом має стати залучення кваліфікованих талантів.

Нагадаємо, Іспанія торік вирішила, що скасує програму з видачі "золотих віз", що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість.