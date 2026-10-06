В Европарламенте появилась позолоченная статуя обнаженного Трампа

В здании Европейского парламента датский художник Йенс Галсшот установил статую обнаженного Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Датский художник Йенс Галсшот представил в Страсбурге свою сатирическую скульптуру "Orange Plague" ("Оранжевая чума"), которую также называют "King of Injustice" ("Король несправедливости").

Статуя изображает президента США обнаженным, он сидит на плечах мужчины. В руке он держит чрезвычайно длинную клюшку для гольфа. Вместе с постаментом статуя имеет высоту около 2,5 метра и, по данным авторов, покрыта 23-каратным золотом.

фото: DPA

Статую открыли во вторник в одном из самых оживленных мест парламента. Она будет выставлена там до четверга по инициативе датского евродепутата Пера Клаусена.

"Если кто-то настолько уязвим, что не может смириться с тем, что эту скульптуру выставляют в Европейском парламенте, то ему нечего делать на мировой арене", – прокомментировал идею разместить статую в парламенте Пер Клаусен.

На листовках, разложенных рядом со скульптурой, приведены следующие слова, принадлежащие "королю несправедливости": "Я сижу на спине мужчины. Он сгибается под моим весом. Я сделаю все, чтобы ему помочь. Кроме того, чтобы слезть с его спины".

Трамп пока никак не прокомментировал появление статуи в одном из ключевых учреждений ЕС.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп "позолочивает" Белый дом и делает его похожим на свое поместье Мар-а-Лаго.

В прошлом году Трамп представил для богатых иностранцев "золотую карту" со своим изображением.