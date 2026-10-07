Польща підняла авіацію у зв'язку з масованою атакою РФ на Україну
Польські військові вранці 7 жовтня повідомили про залучення авіації у зв'язку з масованою атакою Росії на території України.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі в Х, передає "Європейська правда".
Повідомлення польських Збройних сил з'явилося о 6.46 за київським часом – в цей час російські крилаті ракети ще перебували у повітряному просторі України.
"Увага. У зв’язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції військової авіації", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, польські військові залучили у зв'язку з атакою необхідні сили та засоби, що перебувають у їх розпорядженні.
"Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності. Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою", – йдеться у повідомленні.
О 3:09 в Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістичним озброєнням. Майже одразу після попередження про рух ракет на Київ у місті прогриміла серія вибухів. На світанку Росія запустила по Україні також крилаті ракети.
Нагадаємо, з 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.
5 жовтня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.