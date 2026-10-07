Польша подняла авиацию в связи с массированной атакой РФ на Украину

Польские военные утром 7 октября сообщили о задействовании авиации в связи с массированной атакой России на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х, передает "Европейская правда".

Сообщение польских Вооруженных сил появилось в 6:46 по киевскому времени – в это время российские крылатые ракеты еще находились в воздушном пространстве Украины.

"Внимание. В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации", – говорится в сообщении.

Как отмечается, польские военные задействовали в связи с атакой необходимые силы и средства, находящиеся в их распоряжении.

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности. Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", – говорится в сообщении.

В 3:09 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическим вооружением. Почти сразу после предупреждения о движении ракет на Киев в городе прогремела серия взрывов. На рассвете Россия запустила по Украине также крылатые ракеты.

Напомним, с 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

5 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.