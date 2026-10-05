Польща збільшує присутність військ у Люблінському воєводстві, що межує з Україною

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у понеділок оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.

Про це повідомляє Polskie Radio Lublin, пише "Європейська правда".

Йдеться, зокрема, про подальший розвиток підрозділів 18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів в аеропорту Свідника.

За словами Косіняка-Камиша, він ухвалив рішення розмістити в районі Любліна одну з польських батарей протиповітряної системи Patriot. Він додав, що це вперше польські Patriot з’являться на Люблінщині.

"Люблінщина насичена військовими, але цих підрозділів буде ще більше", – запевнив міністр.

Серед планів розвитку війська в регіоні глава Міноборони назвав формування 18-ї мотобригади, яка увійде до складу 18-ї механізованої дивізії. За його словами, нові рішення щодо розміщення військових підрозділів передбачають, зокрема, територію поблизу Ополя-Любельського та Понятової, де буде розташоване командування нової бригади.

Військовий підрозділ також має з’явитися в Білгораї. Туди, зокрема, планують перекинути батальйон у складі 18-ї бригади, а також підрозділи протиповітряної оборони. У Лукові, своєю чергою, може бути створена бригада безпілотних систем.

"Рішення спрямоване на те, щоб у перспективі сформувати навіть бригаду безпілотних систем, тобто дронових військ. Безпілотні системи вже розвиваються і розвиватимуться у Війську Польському", – сказав міністр.

На території Собєшина планують розширити Демблінську авіаційну академію, якій у цьому населеному пункті передадуть кілька десятків гектарів землі.

"До цього додаються інвестиції в районі Красьника, де розташоване місце базування Abrams", – додав міністр.

Косіняк-Камиш також заявив, що у Свіднику йдеться про створення бази гелікоптерів Сухопутних військ.

Він нагадав, що, зокрема, ударні гелікоптери AH-64E Apache почнуть надходити до Польщі у 2028 році. До цього часу мають бути врегульовані формальності, пов’язані з використанням військовими аеродрому у Свіднику.

Нагадаємо, раніше Косіняк-Камиш підтвердив підготовку законопроєкту про готовність країни на випадок війни та пояснив, чому це необхідно.

З 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.